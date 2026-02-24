Relazione Antimafia | Dai pm indagini carenti su de Raho

La relazione antimafia evidenzia come le indagini sui procedimenti di Cafiero de Raho siano risultate carenti, a causa di un approccio superficiale da parte delle procure coinvolte. I pm non hanno approfondito adeguatamente i rischi e le implicazioni legate alla sua posizione, ma si sono limitati a verifiche di routine. Questa mancanza di attenzione ha sollevato dubbi sulla qualità delle verifiche condotte. La questione rimane aperta e richiede ulteriori approfondimenti.

“Un ulteriore profilo di criticità riguarda il modo in cui le procure procedenti hanno affrontato la posizione di Cafiero de Raho” in quanto “l’indagine non ha valutato la gravità intrinseca dei comportamenti del Procuratore nazionale, trattando ciò che avrebbe richiesto massimo rigore come se invece si trattasse di un profilo marginale. Questo deficit istruttorio ha di fatto lasciato in ombra il ruolo centrale del vertice dell’ufficio e ha impedito di cogliere appieno la portata sistemica della gestione tossica, e complice, che aveva caratterizzato la Dna in quegli anni”. Così la relazione approvata dalla commissione Antimafia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

