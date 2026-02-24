Reinventarsi in corsa il segreto del Modena

La sconfitta contro la Sampdoria, causata da un gol spettacolare di Begic nei minuti finali, ha aperto gli occhi al Modena. La squadra ha deciso di reinventarsi in corsa, affrontando le difficoltà con determinazione e nuove strategie. Questa battuta d’arresto ha spinto i giocatori a migliorare il gioco e a reagire subito. Ora, il club si concentra su come riprendere il ritmo e tornare a vincere con maggiore convinzione.

Adesso è ufficiale. La sconfitta interna con la Sampdoria (maturata solo grazie ad una autentica prodezza balistica di Begic in zona Cesarini) che ha tolto la qualifica di immacolato a questo primo terzo abbondante del girone di ritorno del Modena, possiamo davvero derubricarla ad incidente di percorso. Perchè quel ko di inizio febbraio che aveva in qualche modo messo in discussione Sottil, è diventato per tecnico e squadra un nuovo trampolino di lancio per le tre vittorie consecutive. Il lavoro non è certo finito qui, ci sono ancora dodici partite da giocare, ma i cinque punti di vantaggio sul settimo posto e i dieci sul nono sono certamente un buon viatico per il prossimo futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il progetto segreto della Cina per vincere la corsa ai microchip L'incidente, il coma e la forza di reinventarsi, la storia del giovane ex rugbista incanta gli studenti cesenatiUn giovane ex rugbista ha subito un grave incidente durante una gita scolastica, finendo in coma.