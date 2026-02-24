Reimparare a sedersi camminare e dormire con la ‘Posturattiva’

La diffusione dei problemi alla schiena si deve principalmente al peggioramento della postura quotidiana. La perdita di equilibrio e la difficoltà a sedersi, camminare e dormire sono cresciute a causa di abitudini sbagliate e sedentarietà. Molte persone affrontano dolore e disagio che limitano le attività di tutti i giorni. La consapevolezza sull’importanza di correggere queste abitudini si fa sempre più urgente, anche per prevenire problemi futuri.

(Adnkronos) – Mal di schiena, dolori lombari ed ecco il peggioramento della vita quotidiana, con il progressivo deterioramento della postura che rappresenta oggi una delle principali cause di disturbi muscolo-scheletrici nella popolazione occidentale. Chi soffre di queste problematiche ha la percezione di quanto peso hanno sulla salute fisica, sull'equilibrio mentale e persino sul modo in cui abitiamo lo spazio. Da questa consapevolezza nasce il libro 'Corpi scomposti, la crisi della postura nella società borghese' (La Traccia Buona), scritto da Mira Miriam Stijak, fisioterapista e posturologa, che affronta il tema con uno sguardo interdisciplinare capace di intrecciare antropologia, storia sociale, medicina e neuroscienze.