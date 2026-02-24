Reggiana-Olidata Roma | il big match Under 19 in diretta streaming

Reggiana e Olidata Roma si affrontano martedì 24 febbraio 2026 al PalaBigi di Reggio Emilia, a causa di una partita importante del campionato Under 19. La sfida si svolge alle 16:30 e coinvolge due squadre che puntano a migliorare la loro posizione in classifica. I giovani atleti si preparano con impegno per questa partita decisiva, che può influenzare il loro cammino stagionale. La partita viene trasmessa in diretta streaming per gli appassionati.

Una Hotels-Reggiana e Olidata Roma si sfideranno martedì 24 febbraio 2026 al PalaBigi di Reggio Emilia, alle 16:30, in un incontro cruciale del campionato Under 19. La partita, valida per la seconda fase del torneo, sarà trasmessa in diretta streaming su una piattaforma online, con la telecronaca affidata a Lorenzo Poliselli. Per la squadra locale, questo match rappresenta un’opportunità fondamentale per consolidare la propria posizione nella competizione, mentre l’Olidata Roma arriverà a Reggio Emilia con l’obiettivo di confermare il proprio valore e conquistare punti importanti in trasferta. Il PalaBigi si prepara a ospitare una sfida che promette spettacolo e tensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

