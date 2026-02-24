Referendum | Schlein ' Fazzolari? Alla faccia di abbassare toni appello Colle inascoltato**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Io trovo molto grave questa continua delegittimazione della magistratura perchè c'è anche un giorno dopo il referendum. Le pagine social di Fdi e Meloni sembrano una rivista di cronaca giudiziaria. Questo attacco costante a un potere dello Stato finisce per minare la fiducia dei cittadini verso tutte le istituzioni. E ci sembra sia stato poco ascoltato l'appello del presidente Mattarella. Oggi abbiamo un altro esponente del governo, Fazzaolari, che arrivato a dire che Putin voterebbe No. Alla faccia dell'abbassamento dei toni.". Lo dice Elly Schlein ad un'iniziativa per il No al referendum a Latina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’appello di Mattarella ad abbassare i toni non è un gesto qualsiasi: ignorarlo ha un significatoIl presidente Mattarella ha chiesto di abbassare i toni dopo gli scontri verbali tra politici, che hanno aumentato la tensione nel Parlamento.

Referendum, Tajani: “Abbassare i toni? Lo facciano tutti, anche magistrati come Gratteri”Il ministro Tajani ha criticato l’uso eccessivo di toni arroventati sui referendum, sostenendo che anche i magistrati come Gratteri dovrebbero moderarsi.