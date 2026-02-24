Referendum Pd e M5s vedono la ' spinta' per il 2027

Il Pd e il M5s si preparano a sostenere il voto referendario del 2027, spinti dalla crescente richiesta di riforme istituzionali. La campagna si intensifica mentre i partiti cercano di coinvolgere i cittadini e di mobilitare le loro basi. Tra manifestazioni e incontri pubblici, si cerca di convincere l’elettorato sull’importanza di partecipare. La data si avvicina e la tensione si fa sentire tra chi vuole cambiare le regole del gioco.

AGI - Sarà un mese molto lungo, pronosticano dal Nazareno. Il riferimento è all'appuntamento con le urne per il referendum. Esattamente fra un mese, il 22-23 marzo, si saprà se a vincere è la coalizione a favore della separazione delle carriere, il cui perimetro coincide - esponente più esponente meno - con quello della maggioranza di centrodestra. O se vincerà invece il fronte del No, che ha come teste d'ariete i leader di centrosinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte più il tandem rossoverde Bonelli-Fratoianni. Un confronto iniziato a colpi di video in cui si attaccavano i magistrati, post che accomunavano i sostenitori dei Sì ai fascisti, rimpalli di accuse. 🔗 Leggi su Agi.it

Decaro tra sollievo e "spinta". La giunta, chi vince, chi perde e i nuovi equilibri. L'asse col M5s e lo schiaffo al Pd: cosa succedeL’esito delle recenti consultazioni in Puglia ha rivelato un quadro politico in evoluzione, tra consolidamenti e nuove sfide.

Referendum: Pd-M5S-Avs punto comune in risoluzioni Nordio, 'no mistificazioni'Il Pd, M5S e Avs hanno presentato risoluzioni distinte, ma condividono l’impegno di contrastare le mistificazioni sul referendum.

Referendum giustizia, Pd-M5S-Avs: In tv narrazione anti giudici e troppo governo, esposto ad Agcom(Adnkronos) - Esposto all'Agcom e in Commissione di Vigilanza Rai da parte di Pd, M5S e Avs. Nel mirino la sovresposizione del governo in tv sul referendum sulla giustizia. I dati dell’Osservatorio ... msn.com

Referendum, come far votare i fuorisede siciliani: Pd e M5S daranno il ruolo di rappresentante di listaIn vista del referendum costituzionale, il governo di Giorgia Meloni ha ignorato le migliaia di italiani fuorisede. Pd e M5S hanno trovato una soluzione ... ilfattoquotidiano.it

Per la prima volta, i sondaggi vedono il No al referendum in testa. La rilevazione di YouTrend per Sky Tg24 registra il sorpasso per il voto sulla giustizia del 22 e 23 marzo nel caso in cui l’affluenza sia bassa...... - facebook.com facebook