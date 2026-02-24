Referendum le agevolazioni di viaggio per i votanti

Il Ministero dell’Interno ha annunciato che i cittadini che voteranno nel referendum del 22 e 23 marzo 2026 potranno usufruire di agevolazioni sui mezzi di trasporto. La decisione deriva dalla necessità di agevolare la partecipazione popolare e favorire la presenza alle urne. Le compagnie di trasporto hanno già confermato sconti e servizi speciali pensati per chi si recherà ai seggi. Le modalità di accesso alle agevolazioni saranno comunicate nelle prossime settimane.

In occasione del Referendum popolare confermativo ex art. 138 della Costituzione, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 192026, ha reso noto che gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. Le Società Trenitalia S.p.A., Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno, come da convenzioni stipulate con l'Amministrazione dell'Interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all'estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.