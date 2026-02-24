Referendum Gratteri reagisce ad attacchi mostrando i dati | Ho il 70% di condanne

Nicola Gratteri mostra i dati e risponde agli attacchi, affermando di aver ottenuto il 70% di condanne. La sua reazione arriva dopo settimane di critiche e diffamazioni, che ha deciso di contrastare con numeri concreti. Gratteri vuole chiarire che il suo lavoro si basa su risultati reali, non su chiacchiere. La sua intenzione è informare correttamente l’opinione pubblica e difendere la credibilità dell’ufficio che dirige.

Tempo di lettura: 3 minuti Il procuratore capo Nicola Gratteri intende " Informare l'opinione pubblica e rivendicare il lavoro di questo ufficio", viste " le continue diffamazioni che mi vengono sistematicamente fatte, in particolare da quando ho iniziato a parlare di referendum ". Siamo nella press room della Procura di Napoli, è appena finita la conferenza stampa sul blitz contro il clan della Vanella Grassi. Gratteri chiede ai cronisti di restare, perché ha delle comunicazioni da fare. E così inizia a snocciolare dati, cifre, percentuali sul lavoro della Dda partenopea. " Da quando sono arrivato ad oggi – chiarisce – date le diffamazioni continue e costanti che vengono fatte sul mio conto.

