Referendum giustizia Sandrini | Voto no la riforma rischia di danneggiare i più deboli

Sandrini ha espresso il suo parere contrario al referendum sulla giustizia, sottolineando che la riforma presenta diverse criticità. Secondo lui, un eventuale affossamento del sì potrebbe compromettere l’indipendenza della magistratura, creando vulnerabilità nel sistema. Ha evidenziato come alcune modifiche possano favorire soggetti più forti a discapito dei più deboli. Il suo timore riguarda un possibile indebolimento complessivo dell’impianto giudiziario. La consultazione popolare si avvicina e le discussioni si intensificano.

"Questa riforma ha parecchie anomalie. Se al referendum sulla giustizia dovesse vincere il sì l'indipendenza della magistratura non sarebbe più così garantita: si aprirebbe una fessura che potrebbe portare anche a un crollo dell'impianto, quindi siamo di fronte a rischi importanti". Così Italo Sandrini, vicepresidente nazionale delle Acli, invita ad approfondire i contenuti della legge oggetto della consultazione popolare del 22 e 23 marzo e illustra le motivazioni per cui l'associazione che rappresenta ha preso posizione per il no. Questa decisione è il frutto di un accurato approfondimento, perché "le Acli sono sempre per riformare, aggiornare e migliorare, non assumono scelte pregiudiziali, ma in questo caso sono state rilevate significative criticità sia per quanto riguarda il metodo, perché non c'è stata interlocuzione tra le diverse forze politiche in Parlamento, sia a livello dei contenuti".

