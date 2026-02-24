Referendum giustizia Nordio | Sono arcisicuro che vinceremo

Il ministro Nordio ritiene che le tensioni intorno al referendum sulla giustizia siano causate da atteggiamenti esagerati nel dibattito pubblico. Per ridurre le polemiche, invita a concentrarsi sui contenuti e a mantenere un tono civile. La sua posizione deriva dalla preoccupazione per il clima acceso e per il rischio di alterare il confronto democratico. Intanto, si prepara a sostenere la propria posizione con fermezza nelle prossime settimane.

Il ministro condanna i toni «esagerati e antipatici» del dibattito, invitando a un confronto pacato esclusivamente sui contenuti. Poi mette in guardia da un eventuale trionfo del No: «La politica verrebbe ipotecata dall’ala più estrema della magistratura». «Sono arcisicuro che vinceremo». Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non teme né i sondaggi né la scaramanzia, e al Forum organizzato dall’Ansa professa ottimismo sull’esito del referendum del 22 e 23 marzo. Del resto, Nordio è uomo di esperienza e conosce profondamente la società italiana, dunque il suo pronostico assume un valore ancora più significativo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Referendum, Nordio: "Toni antipatici, soprattutto dai magistrati. Sono arcisicuro che vinceremo"Carlo Nordio ha criticato i toni forti di alcuni sostenitori del referendum, soprattutto tra i magistrati.

Nordio a Modena: referendum Giustizia, quali sono i vantaggi per iIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha visitato Modena per discutere del referendum sulla giustizia, che si terrà tra poche settimane.

Referendum giustizia, il ministro Nordio riguardo il ruolo del PM che va ridefinito

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Contro la riforma Nordio; Referendum giustizia 2026: focus online con le ragioni del NO; Referendum Giustizia, Nordio: Abbiamo tutti esagerato nei toni; Referendum: La legge Nordio cambia i diritti di tutti.

Nordio: Referendum Giustizia? Toni esagerati. Ecco chi vinceràIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto al Forum Ansa per parlare del Referendum Giustizia e non solo. newsmondo.it

Referendum Giustizia, Nordio: Abbiamo tutti esagerato nei toniAbbiamo tutti esagerato nei toni. Sono queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, in riferimento al Referendum del prossimo 22 e 23 marzo. Devo dire che alcuni toni sono stati part ... tg24.sky.it

Referendum giustizia, l’Unical diventa agorà del confronto pubblico: L’Università della Calabria si conferma spazio di confronto e partecipazione democratica ospitando un ciclo di incontri dedicati al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in... - facebook.com facebook

Referendum Giustizia, Nordio: “Abbiamo tutti esagerato nei toni” x.com