Referendum giustizia costituito il comitato della Lega Abruzzo per il sì

Il comitato della Lega Abruzzo per il Sì si forma per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di diffondere informazioni e coinvolgere i cittadini. La creazione del gruppo segue la decisione di promuovere un dibattito aperto sul cambiamento delle norme che riguardano il sistema giudiziario. La presenza di rappresentanti locali rafforza l’impegno a favorire una partecipazione consapevole. La campagna si concentra sulla sensibilizzazione nei territori dell’Abruzzo.

Coordinato dall'avvocato Anna Lisa Bucci, responsabile del Dipartimento regionale giustizia Lega, è articolato in comitati provinciali In vista del referendum confermativo sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo, è stato costituito il Comitato della Lega Abruzzo per il Sì, con l'obiettivo di promuovere informazione e confronto su un tema di rango costituzionale di particolare rilevanza. Il comitato è coordinato dall'avvocato Anna Lisa Bucci, responsabile del Dipartimento regionale giustizia Lega, ed è articolato in comitati provinciali. I responsabili sono gli avvocati: Carla Mannetti (provincia L'Aquila), Sandro Marinelli (provincia Pescara), Dario Marrocco (provincia Chieti), Paola Petrella (provincia Teramo).

Agropoli: comitato per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia è costituitoQuesta mattina ad Agropoli è nato ufficialmente il Comitato Cittadini per il Sì al referendum sulla giustizia.

Referendum giustizia: si è costituito il comitato degli avvocati per il NoIl comitato “Avvocati per il No” si è costituito a Genova, riunendo penalisti contrari alla riforma costituzionale sulla giustizia.

1 DICEMBRE 2025 - REFERENDUM GIUSTIZIA, A BARI IL COMITATO PER IL NO

