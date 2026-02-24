Referendum Fazzolari | mai paragonato chi vota ‘no’ a Putin

Giovanbattista Fazzolari ha chiarito che non ha mai paragonato chi vota ‘no’ al referendum a Putin, come alcuni oppositori avevano insinuato. La sua affermazione nasce dopo alcune interpretazioni che lo accusavano di usare un paragone forte. Fazzolari ha specificato di aver soltanto espresso la sua opinione senza riferimenti personali o confronti con figure politiche estere. La discussione continua a concentrarsi sulla natura delle dichiarazioni ufficiali.

Roma, 24 feb. (askanews) – "Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, non ha mai paragonato a Putin tutti coloro che votano 'no' al referendum, come erroneamente sostenuto da alcuni esponenti dell'opposizione". Così in una nota diffusa dall'ufficio stampa dello stesso Fazzolari. "Durante una chiacchierata informale a margine di un'iniziativa sui quattro anni di resistenza ucraina, gli è stato chiesto se Putin voterebbe 'no' al referendum. A una domanda evidentemente bizzarra, il sottosegretario ha risposto con una battuta: 'In Russia non c'è separazione delle carriere, quindi probabilmente voterebbe no'", aggiunge.