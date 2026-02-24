Referendum | De Cristofaro ' è la parte politica di La Russa che alza i toni'

De Cristofaro afferma che la parte politica di La Russa intensifica il discorso con toni accesi e affermazioni non verificate. La causa risiede nelle dichiarazioni del presidente del Senato, che critica il modo in cui si discute del referendum sulla giustizia. Questo atteggiamento alimenta il clima di polemica tra le forze politiche e rende più difficile un confronto sereno. La situazione continua a suscitare reazioni tra gli osservatori politici.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato La Russa parla di toni alti e falsità sul prossimo referendum sulla giustizia. Forse parla della sua parte, fa autocritica. Perché è la destra che alza i toni per poi lamentarsi che i toni della campagna referendaria sono accesi". Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato e presidente del Gruppo Misto, Peppe De Cristofaro. "È la destra -aggiunge- che usa i fatti di cronaca contro i giudici e poi è costretta a inversioni a U o retromarce imbarazzanti, vedi il caso Rogoredo. A proposito di toni accesi, sarebbe meglio che le alte cariche dello Stato rimanessero fuori dalla contesa del referendum proprio per abbassare la tensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum, La Russa scende in campo e attacca Gratteri: “Alza i toni e offende”. Il procuratore aveva detto: “Per il sì imputati e massoni”La Russa attacca duramente Gratteri, accusandolo di aver alzato i toni e di aver offeso.

Referendum: De Cristofaro (Avs), 'richiesta elenco finanziatori No a Anm è intimidazione'Giuseppe De Cristofaro dell’Associazione per i diritti e la legalità ha definito una intimidazione la richiesta del capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, di conoscere i nomi dei finanziatori del movimento “Comitato Giusto dire NO”.

Referendum: De Cristofaro (Avs), 'richiesta elenco finanziatori No a Anm è intimidazione'Roma, 16 feb. (Adnkronos) - La richiesta all'Anm, del capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, di fornire i nominativi dei finanziatori privati del 'Comitato Giusto dire NO' ... iltempo.it

