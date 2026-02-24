Referendum | Boccia a La Russa ' clima deteriorato per narrazione contro magistrati'

Boccia critica La Russa per aver attribuito il clima teso intorno al referendum a una reazione, ma lui sostiene che la situazione deriva da una decisione politica. La discussione si concentra sulle parole del presidente del Senato, che ha parlato di “falli di reazione”, ignorando il fatto che le tensioni sono aumentate a causa di discorsi pubblici e dichiarazioni politiche. La questione resta aperta e suscita diverse interpretazioni.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato parla di 'falli di reazione', ma il clima intorno al referendum non nasce da una reazione: nasce da una precisa scelta politica. Da mesi esponenti dell'Esecutivo, dalla presidente del Consiglio ai vicepremier, trasformano singoli atti giudiziari in casi politici. È accaduto a Rogoredo, il giorno dell'uccisione del pusher, quando una decisione dovuta dell'autorità giudiziaria è stata immediatamente piegata allo scontro pubblico, prima ancora che fossero chiariti i fatti. È accaduto in numerose vicende su misure cautelari, indagini preliminari, sentenze civili e amministrative, persino su provvedimenti della magistratura contabile, che nulla hanno a che vedere con la separazione delle carriere e che sono stati invece utilizzati per alimentare sempre una narrazione contro ogni magistratura". 🔗 Leggi su Iltempo.it

In Italia cresce la tensione contro i magistrati.

Referendum, Arianna Meloni: “Una riforma per gli italiani, non per la politica, non contro i magistrati”Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio e leader della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha spiegato che la proposta di riforma della giustizia mira a migliorare il sistema per gli italiani, non a favorire la politica o a colpire i magistrati.

