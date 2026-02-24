Referendum 2026 | Piacenza spaccata Costa difende la riforma

Il referendum sulla giustizia del 2026 ha generato tensioni a Piacenza, dove il confronto tra sostenitori e oppositori si fa più acceso. La causa principale riguarda le modifiche legislative proposte, che alcuni considerano essenziali per cambiare il sistema. Nelle piazze e nelle assemblee, le opinioni si scontrano: da una parte chi difende la riforma, dall’altra chi la critica duramente. La discussione si concentra anche sulle conseguenze pratiche per i cittadini e gli operatori del settore.

Il referendum sulla giustizia del 2026 sta dividendo l’Italia, e a Piacenza il dibattito ha raggiunto un punto di svolta. Enrico Costa, parlamentare di Forza Italia, ha ribadito il suo sostegno al sì, sottolineando la necessità di distinguere l’indipendenza della magistratura dall’immunità. Insieme a lui, il capogruppo regionale Pietro Vignali e altri esponenti del partito hanno illustrato le ragioni del comitato per il sì, criticando la politicizzazione del dibattito e ribadendo l’importanza della riforma per garantire responsabilità e credibilità al sistema giudiziario. La riforma mira a introdurre la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un punto cruciale per garantire maggiore indipendenza e responsabilità ai magistrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum, Costa (Fi): «La riforma premia equilibrio, merito e responsabilità»Costa di Forza Italia afferma che la riforma premia equilibrio, merito e responsabilità, motivando la sua posizione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema.

Referendum Giustizia: Meloni difende la riforma, Gratteri denuncia pressioni. Focus su CSM e carriere dei magistrati.Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati.