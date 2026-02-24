Il Principe Andrea e l’ex ministro Lord Mandelson sono stati arrestati per un sospetto coinvolgimento in un caso di corruzione, legato a contratti pubblici discutibili. Il loro arresto ha attirato l’attenzione dei media e suscitato molte polemiche. Andrea, tuttavia, mantiene ancora il ottavo posto nella linea di successione al trono, nonostante le indagini in corso. La vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica.

Incredibili l’arresto del Principe Andrea e dell’ex ministro Lord Mandelson. Però Andrea rimane ottavo nella successione al trono. La povera Elisabetta si starà rigirando nella tomba. Oriente Ripani via email Gentile lettore, qualche volta la realtà è proprio romanzesca, come recitava l’antica rubrica della mia amata Domenica del Corriere quando usciva con le copertine disegnate da Achille Beltrame e la pagina “” scritta da Mino Milani, “il Salgari di Pavia”. L’ex principe, ora ridotto a commoner, Andrea Mountbatten Windsor, terzogenito (e figlio prediletto) della fu Regina Elisabetta, è ottavo in linea teorica di successione, ma in pratica è terzo e lo rimarrà finché i figli di William e di Harry non saranno maggiorenni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Unpli Campania, riunito il Consiglio: realtà indispensabili soprattutto nelle piccole realtàIl Consiglio dell’Unpli Campania si è riunito per discutere il ruolo delle associazioni locali.

La femminilità è una lunga conquista nel racconto di Clara Sánchez. Finte trentenni in realtà adolescenti e finte adolescenti in realtà trentenni: certi modelli assecondano solo il desiderio maschile, altri ispiravano alle donne un anelito di libertà impossibileClara Sánchez racconta come la percezione della femminilità sia una lunga conquista, evidenziando le maschere che alcune donne indossano per adattarsi ai ruoli sociali.

160 secondi di storia – 24 gennaioLa realtà romanzesca: il soldato che non seppe della pace