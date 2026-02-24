Re Carlo è svuotato ed esaurito William e Kate sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute Lo scandalo di Andrea è una situazione terribile lo sta logorando | i retroscena

Re Carlo III appare esausto e debilitato a causa dello stress accumulato nelle ultime settimane. William e Kate si mostrano preoccupati per il suo stato di salute, temendo che la pressione possa peggiorare ulteriormente. La crisi legata allo scandalo di Andrea ha contribuito a aumentare il suo affaticamento, lasciando molti a chiedersi se riuscirà a riprendersi. La situazione rimane delicata e senza segnali di miglioramento immediato.

"Svuotato ed esausto". Le condizioni di re Carlo III stanno destando molta preoccupazione a Palazzo e purtroppo la luce in fondo al tunnel sembra ancora lontana. L'arresto di Andrea Mountbatten-Windsor e le ipotesi di reato mosse nei suoi confronti oggi sono anche al centro del dibattito del parlamento britannico che mai prima d'ora aveva osato esprimere commenti pubblici sui reali, ma che oggi valuta la pubblicazione dei documenti legati alla nomina di Andrea a inviato per il commercio e gli investimenti per conto del governo, tra il 2001 e il 2011. Il sovrano da tempo cerca di fare buon viso a cattivo gioco, mostrandosi sorridente e disponibile a mantenere tutti gli impegni presi prima che la tegola degli Epstein Files si scaraventasse sulla sua famiglia mettendo a rischio il suo stesso regno.

