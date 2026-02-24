Razzia nei garages poi la fuga ad alta velocità per 13 km | 36enne finisce in carcere

Un uomo di 36 anni ha rubato oggetti dai garage condominiali e poi è scappato a tutta velocità per 13 km, portando all’arresto. La sequenza di furti ha coinvolto più appartamenti nella zona pedemontana, creando scompiglio tra i residenti. La fuga improvvisa ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno intercettato il veicolo poco dopo. Il sospettato ora si trova in custodia, in attesa di ulteriori accertamenti.

L'uomo tagliava la lamiera delle basculanti per rubare attrezzi e monopattini. Intercettato a Levizzano e bottino recuperato, il Giudice dispone il carcere. Appello dell'Arma ai cittadini derubati Un colpo dietro l'altro, prendendo di mira i garage condominiali della zona pedemontana, fino alla rocambolesca fuga notturna terminata in manette. Nella notte del 19 febbraio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 36 anni. L'uomo è ora gravemente indiziato per aver messo a segno ben dieci furti aggravati, a cui si aggiungono le pesanti accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

