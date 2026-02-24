Ravezzani | Nessun milanista di buon senso pensava di poter vincere lo Scudetto

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha affermato che nessun tifoso del Milan di buon senso credeva di poter conquistare lo Scudetto. La sua opinione deriva dalla posizione della squadra in classifica e dalle sfide precedenti, che hanno mostrato limiti evidenti. Ravezzani ha anche sottolineato come molti sostenitori abbiano mantenuto aspettative basse, considerando le difficoltà incontrate durante la stagione. La discussione si concentra ora sulle prossime opportunità del club.

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato così - in un video pubblicato sul canale 'YouTube' della trasmissione 'QSVS', il k.o. interno (0-1) del Milan di Massimiliano Allegri contro il Parma di Carlos Cuesta nell'ultimo turno della Serie A 2025-2026.. Ecco le sue parole. "Diciamo la verità. Nessun milanista di buon senso pensava di poter vincere ancora lo Scudetto sull'Inter che si trovava a +10. Ma insomma la stagione del Milan rimane molto positiva in campionato e deludente in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana.