Ravezzani | Corvi piomba su Loftus-Cheek generalmente viene fischiato il rigore

Ravezzani ha commentato un episodio della partita tra Milan e Parma, spiegando che Corvi ha placcato Loftus-Cheek, e in quella occasione il pubblico ha spesso fischiato il rigore. Ha sottolineato come l’arbitro abbia fischiato poco, nonostante le proteste dei tifosi. Ravezzani ha anche osservato che in passato episodi simili avevano portato a decisioni diverse. La discussione sui giudizi dell’arbitro continua a infiammare gli stadi italiani.

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Corvi piomba su Loftus-Cheek, generalmente viene fischiato il rigore”

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sulla partita di ieri tra Milan e Parma. Il direttore ha voluto soffermarsi sull'episodio Corvi-Loftus-Cheek, chiedendosi coma mai il VAR non fosse intervenuto. Ecco, di seguito, le sue parole: "Rimane l'amaro in bocca per la vicenda arbitrale, e gli interventi del Var che hanno portato alla sconfitta. Ci sono state due situazioni su cui si può eccepire e su cui il Milan può fondare le sue proteste. La prima: quando il portiere Corvi piomba su Loftus-Cheek e lo tramortisce, siamo di fronte a qualcosa che in area di rigore generalmente viene penalizzata con calcio di rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Bonanni: “Corvi-Loftus Cheek era rigore. Milan a -10? Non mi stupisce, ecco perché…”Massimo Bonanni sostiene che il penalty non sia stato contestabile nel caso Corvi-Loftus Cheek. Milan, sirene inglesi: l’Aston Villa piomba su Loftus-CheekL’interesse dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari sul suo futuro a Milano.