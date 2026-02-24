Ravenna | piattaforma digitale rivoluziona denunce violenza donne

Un nuovo sistema digitale a Ravenna permette di raccogliere prove come video e referti medici per aiutare le donne vittime di violenza. La causa di questa iniziativa è la crescente necessità di proteggere chi si trova in situazioni di pericolo e di facilitare i percorsi legali. La piattaforma Evidence invita le vittime a documentare gli episodi, offrendo uno strumento immediato e sicuro. La sua implementazione mira a rafforzare la tutela delle donne e a rendere più efficace il supporto.

In un'aula di Milano, il procuratore Daniele Barberini e il comandante della polizia locale Andrea Giacomini hanno presentato un progetto che potrebbe rivoluzionare la gestione delle denunce per violenza sulle donne. Al centro della discussione, una piattaforma digitale chiamata Evidence, già in sperimentazione a Ravenna.