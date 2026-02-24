Rave party a Padula | sgomberati 200 giovani scoperto dai controlli sul traffico

Un rave party a Padula si è svolto a causa di un traffico sospetto intercettato dai controlli stradali. I carabinieri hanno fermato un gruppo di 200 giovani vicino al confine tra Campania e Basilicata, trovandoli in viaggio verso il luogo dell’evento. Durante i controlli, sono stati trovati alcuni veicoli con attrezzature per organizzare il rave. Le forze dell’ordine hanno deciso di sgomberare immediatamente i partecipanti. La polizia ha disposto il divieto di ulteriori assembramenti nel territorio.