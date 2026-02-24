Rapporti Stati Uniti-Europa Leadership alla prova Trump ora è in difficoltà

Il presidente degli Stati Uniti affronta una crisi di credibilità a causa di un sistema istituzionale che respinge il suo stile di leadership e delle controversie legate al caso Epstein. La sua gestione della questione ha alimentato dubbi e tensioni con gli alleati europei, che osservano da vicino ogni mossa. La situazione si complica ulteriormente, poiché il rischio di perdere fiducia internazionale si fa più concreto. La sua posizione ora si mette alla prova, mentre le pressioni aumentano.

Roma, 24 febbraio 2026 – Un presidente che deve fare i conti con un sistema istituzionale che non ama il suo modello di leadership e che sul caso Epstein rischia di giocarsi gran parte della sua credibilità. Gianluca Pastori, docente di Storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l’Europa e International History all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha spiegato perché la strada verso le midterm di novembre potrebbe essere costellata da tensioni istituzionali. Professor Pastori, tra caso Epstein, stop della Corte Suprema sui dazi e primi dissensi repubblicani: Trump sta entrando in una fase di indebolimento politico? “Più che un vero indebolimento personale vedo una reazione del sistema istituzionale al suo modello di leadership. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Russa: "I rapporti tra Europa e Stati Uniti devono essere facilitati"Il ministro della Difesa, La Russa, sottolinea l'importanza di rafforzare i rapporti tra Europa e Stati Uniti, affermando che è essenziale trovare un terreno comune con Washington.

Groenlandia, Trump annuncia dazi: scontro Stati Uniti-EuropaLa recente proposta di dazi annunciata da Donald Trump in relazione alla Groenlandia ha riacceso le tensioni tra Stati Uniti ed Europa.

Trump uccide l'Europa. La diretta con Alessandro Orsini

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Con il deteriorarsi dei rapporti con gli Stati Uniti, l’unità europea è in bilico; Conferenza di Monaco, Rubio: Usa ed Europa destinati a stare insieme; Gradimento dei cittadini UE verso Trump sempre più basso; Meloni dopo le critiche di Merz a Trump: Europa e Stati Uniti devono lavorare insieme. La cultura Maga? Non condivido le critiche.

Ripensare il rapporto eu?usa: tensioni, tariffe e nuove scelte strategicheCrisi di fiducia, minacce di dazi e il ruolo di figure politiche come Donald Trump e Marco Rubio stanno spingendo l'Europa a valutare alternative per la sua sicurezza economica e politica ... notizie.it

Caos sui dazi tra Ue e Stati Uniti: l'accordo dell'Europa con Trump rischia di saltareDopo il colpo di scena dello stop alla politica del presidente statunitense da parte della Corte Suprema, il Parlamento europeo si prepara a un nuovo stop della ratifica dell'intesa commerciale ... europa.today.it

1959: LO STRANO RAPPORTO FRA FIDEL CASTRO E GLI STATI UNITI Nel 1959, nei primi tempi del nuovo regime instaurato da Fidel Castro a Cuba, i rapporti con gli Stati Uniti non erano “nemichevoli” come lo saranno in seguito Per un sia pur breve perio - facebook.com facebook

S.E. Mons. Paul R. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, partecipa alla 62° edizione della Munich Security Conference, che si tiene a Monaco dal 13 al 15 febbraio 2026 #MSC2026 x.com