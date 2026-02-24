Randy Orton pronto a un cambio di scena epocale

Randy Orton ha deciso di cambiare rotta dopo il confronto intenso con Aleister Black, che ha acceso i tifosi. La tensione tra i due si è intensificata durante l'ultimo episodio di SmackDown, quando Orton ha attaccato Black senza preavviso. Questa mossa segna un punto di svolta nella sua carriera, spingendolo verso nuove sfide. La prossima mossa del wrestler potrebbe influenzare gli equilibri del roster. Restano da vedere quali saranno le sue mosse future.

© Mondosport24.com - Randy Orton pronto a un cambio di scena epocale

Il recente sviluppo della faida tra randy orton e aleister black ha catturato l’attenzione degli appassionati, in seguito all’episodio di SmackDown segnato dall’interferenza di drew mcintyre—evento che ha influenzato l’esito della sfida. Le fonti interne al team creativo indicano Black come indicatore di sventura, una figura impiegata per segnalare l’ingresso di una fase oscura nel personaggio di Orton e per intensificare la tensione narrativa. Il ruolo di Black non è quello di essere l’obiettivo finale, ma di fungere da segnale: la sua presenza anticipa un cambiamento imminente per Orton e contribuisce a creare un’atmosfera di presagio attorno al prossimo capitolo della storyline. 🔗 Leggi su Mondosport24.com WWE: Rivelati i piani per Randy Orton alla Royal RumbleRandy Orton è tornato ufficialmente a Smackdown dopo un'assenza, sorprendendo i fan con una RKO su The Miz. WWE: Randy Orton condivide un messaggio commovente dedicato a John CenaRandy Orton ha condiviso un messaggio toccante dedicato a John Cena tramite un post su Instagram. Randy Orton saves Cody Rhodes - WWE SmackDown | Sep. 26, 2025 Argomenti correlati La star della WWE Randy Orton condivide il suo ultimo desiderio prima del ritiro; Randy Orton ammette: Non mi restano molti anni; Randy Orton confessa | Il tempo sul ring sta per scadere; WWE SmackDown modifica il campo dell'Elimination Chamber dopo importanti vittorie di questa settimana. Il grande finale di WWE SmackDown con Randy Orton che viene beffato! Rivivi l'episodio on demand su discovery+. I risultati dello show: bit.ly/4cDmd2K - facebook.com facebook