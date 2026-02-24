Rally quante emozioni in questo weekend | Alessandro Rampin dà l' addio alle corse

Alessandro Rampin ha annunciato il suo addio alle corse dopo un weekend intenso, segnato dalla partecipazione al Rally Day Two Castles in Croazia. La decisione deriva dalla fatica accumulata nelle ultime gare, tra cui quella internazionale che ha richiesto impegno e concentrazione. I piloti del Club 91 Squadra Corse hanno affrontato sfide dure e tracciati tecnici, vivendo un fine settimana ricco di emozioni e adrenalina. La stagione si conclude con questa ultima prova in circuito.

Tra Sabato e Domenica ad essere protagonisti sono stati gli sterrati attorno a Limski Kanal dove i portacolori della scuderia di Rubano hanno dato il meglio. Emozione per l'ultima corsa del pilota padovano È stato un fine settimana denso di impegni per Club 91 Squadra Corse, reduce tra i tanti anche dalla trasferta croata del Rally Day Two Castles. Tra Sabato e Domenica ad essere protagonisti sono stati gli sterrati attorno a Limski Kanal dove i portacolori della scuderia di Rubano hanno dato il meglio per poter ben figurare. Tanti traversi ed un unico neo, l'errore sulla quinta speciale, hanno portato in dote la quinta piazza in classe 8 firmata da Mattia Ferraretto, con Nicolò Marin, su un'Opel Manta GTE.