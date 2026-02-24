Rai | Peluffo ' Vigilanza bloccata situazione indecorosa'

Peluffo denuncia che la commissione di Vigilanza Rai è completamente ferma, a causa di continui rinvii e mancate convocazioni. Questa situazione ha lasciato senza guida un organismo che dovrebbe sorvegliare l’indipendenza dell’emittente pubblica. La mancanza di decisioni e il blocco delle attività compromettono il ruolo di controllo su un settore chiave dell’informazione nazionale. La situazione rimane difficile e senza una soluzione immediata.

© Iltempo.it - Rai: Peluffo, 'Vigilanza bloccata, situazione indecorosa'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “La commissione di Vigilanza Rai, organismo preposto a un ruolo di grande rilievo per la tutela e garanzia della libertà di informazione riconosciuta dalla nostra Carta costituzionale, è bloccata. Questa maggioranza continua a disertare le convocazioni settimanali, impedendo il decorso ordinario della commissione". Lo denuncia in Aula il deputato del Partito Democratico Vinicio Peluffo, componente della commissione di Vigilanza Rai. “È una situazione indecorosa – denuncia l'esponente dem - che ha due gravi conseguenze. La prima: in questo momento i cittadini non vedono garantito il proprio diritto a essere liberamente informati e ad avere un'informazione di qualità. 🔗 Leggi su Iltempo.it Vigilanza Rai bloccata, Floridia (M5s): “Situazione mai vista. Salire sui tetti? La rivoluzione sarebbe entrare in Aula per lavorare”Barbara Floridia, membro del M5s, denuncia che la vigilanza Rai è bloccata a causa della paralisi creata dalla maggioranza di governo. "Situazione indecorosa in via Ridolfi"Una lettrice segnala una scena indecorosa in via Ridolfi, a Forlì.