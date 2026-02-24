Ragazzini provano ad introdursi nella Reggia di notte

Un gruppo di ragazzini ha tentato di entrare nella Reggia durante la notte, attirando l’attenzione sulla mancanza di vigilanza nel monumento. La struttura, che dovrebbe essere sempre sorvegliata, rimane scoperta e vulnerabile, creando un rischio di danni e atti di vandalismo. La scena si è ripetuta più volte, sottolineando la carenza di personale di sicurezza. La situazione solleva dubbi sulla gestione delle misure di tutela del patrimonio.

La Reggia, ancora una volta, risulta priva di controlli: un monumento che dovrebbe essere presidiato h24 si ritrova nuovamente senza un controllo adeguato. Nel maggio 2024, un giovane è stato denunciato per aver imbrattato con scritte a vernice i muri esterni della Reggia di Caserta. L’atto vandalico provocò la ferma condanna del Ministero della Cultura, che sottolineò la necessità di tutelare il sito, patrimonio Unesco, e di destinare risorse al ripristino dei danni. La sera del 23 febbraio, come accade spesso, alcuni giovani armeggiavano dinanzi alla porta centrale. Alcuni cittadini hanno intercettato un’auto dell’Esercito per segnalare la presenza di questi ragazzi, che avevano accesso - non è chiaro in quale modo - da un varco nei pressi del cancello centrale d’ingresso della Reggia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

