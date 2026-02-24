Raf canta Ora e per sempre a Sanremo 2026 | testo della canzone e significato

Raf interpreta “Ora e per sempre” a Sanremo 2026, un brano scritto con il figlio Samuele, che riflette i loro sentimenti più profondi. La scelta di un pezzo così personale nasce dalla volontà di condividere un messaggio di speranza e di impegno duraturo. Durante la performance, il cantante ha mostrato un’intensa emozione, sottolineando il legame speciale con la famiglia. La canzone ha già attirato l’attenzione di pubblico e critica.

Raf torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “ Ora per sempre ”. Per la quinta partecipazione alla kermesse canora, l’artista ha scelto un brano scritto a quattro mani con il figlio Samuele. Una ballad d’amore dedicata alla moglie Gabriella Labate. Raf, il testo di “Ora per sempre”. di R. Riefoli – S. Riefoli Un puntino in mezzo all’universo Ero un alieno mi sentivo solo Mi confondevo tra la gente perso Dentro un astronave eternamente in volo Mentre il mondo parlava al futuro Me ne stavo fermo alla deriva E il mio viso sorrideva comunque Ma il cuore no E tu per mano hai preso la mia vita E camminando sulla via d’uscita Senza parlare mi dicevi: Ora e per sempre resterai Ci sarai anche se mai più ti rivedrò Sei nell’anima e lì ti cercherò Quando mi mancherai Ora e per sempre sarai. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, Raf canta Ora e per sempre. Testo e di cosa parla la canzoneQuesta sera Raf ha portato sul palco di Sanremo il suo nuovo brano,

