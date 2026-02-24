Radiologia dell?Inrca blackout in serie nella sede di Osimo Il primario Paci | Costretti a dirottare i pazienti fuori

Un blackout elettrico ha causato il caos alla Radiologia dell’Inrca di Osimo, costringendo il personale a spostare i pazienti in altri ospedali. La mancanza di energia ha interrotto le apparecchiature e rallentato le diagnosi, creando disagi concreti. Il primario Paci spiega che le equipe hanno dovuto dirottare i pazienti in strutture vicine per garantire le cure necessarie. La situazione ha generato preoccupazione tra i pazienti e i familiari.

OSIMO È stata una mattinata da incubo quella di ieri, per i pazienti della Radiologia della sede di Osimo dell'Inrca. Un danno alla rete elettrica ha messo fuori uso le attrezzature del reparto e quasi tutte le prestazioni sono state spostate nella sede di Ancona dell'istituto. «È iniziato tutto domenica sera, intorno alle 21. Una serie di black out continui ha destabilizzato i nostri macchinari. Tutto si è bloccato, andare avanti con la normale attività era impossibile», spiega il dottor Enrico Paci, primario di Radiologia dell'istituto per le cure geriatriche. A quel punto, tutte le attività della mattinata sono state sospese e i pazienti dirottati ad Ancona.