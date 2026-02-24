Raccolte 500 firme per la scuola materna

Il gruppo di Fi ha raccolto oltre 500 firme dei residenti di Casette d’Ete per chiedere di inserire la scuola materna all’interno della scuola elementare ‘Della Valle’. La causa riguarda la carenza di spazi adeguati per le prime classi e la necessità di una soluzione immediata. La proposta mira a migliorare la gestione degli ambienti scolastici e ad alleggerire le difficoltà delle famiglie. La decisione finale spetta ora alle autorità competenti.

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolte 500 firme per la scuola materna

Sono state oltre 500 le firme apposte dai residenti di Casette d’Ete sotto la proposta elaborata dal gruppo di Fi, per dare una soluzione rapida alla questione della scuola materna, collocandola dentro la scuola elementare ‘Della Valle’. Firme depositate ieri in Comune (ma la raccolta prosegue) all’attenzione del sindaco Gionata Calcinari con un progetto di massima dell’operazione, costi compresi (circa 100mila euro). "Prendiamo atto dell’interessamento sulla questione mostrato dall’amministrazione che, si spera, possa dare una nuova scuola materna a Casette. Ad oggi però le certezze non ci sono e il lasso di tempo previsto per la realizzazione dell’opera non collima con i bisogni della comunità" scrive Roberto Greci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: In due giorni raccolte oltre 1.500 firme per tutelare lo scenario "manzoniano" di Cavagna "Aumentare controlli e telecamere". La petizione: raccolte già 630 firmeLa petizione per aumentare controlli e telecamere ha già raccolto oltre 630 firme. Nowhere to Hide: The FBI’s Most Relentless Manhunts Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Un comitato contro il data center di Certosa: oltre 500 firme raccolte; Raccolte 500 firme per la scuola materna; Raccolte più di 500 firme per la riapertura del bancomat a Calerno; Ancora bagarre a sinistra. Cinquecento firme per Laing: Pronti anche alle primarie. Proposta di legge sulla Remigrazione, prosegue la raccolta firme da parte di Difendere LuccaSono già state raccolte quasi 500 firme. Per Difendere Lucca è importante continuare a sostenerla, in modo che si imponga nel dibattito in Parlamento ... luccaindiretta.it Civitavecchia – Comitato Ficoncella Libera, raccolte 500 firme in 5 giorni per dire No alla privatizzazioneCIVITAVECCHIA - Il Comitato Ficoncella Libera comunica che, dopo soli 5 giorni dall’inizio della raccolta di adesioni, inaspettatamente, sono già state racc ... etrurianews.it Sono in corso da questa mattina finalmente dopo mesi di richieste e raccolte firme della popolazione i lavori di scarifica e di asfaltatura di Via Dante Alighieri a Scaruglia. Divieto di parcheggio lungo la strada sino a fine lavori. Possono verificarsi brevi - facebook.com facebook