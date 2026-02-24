Raccolta alimentare di #isamupubbirazzu una giornata per le famiglie in difficoltà

Iniziativa solidale sabato 28 febbraio in via Marco Polo: volontari impegnati nella distribuzione di aiuti destinati ai nuclei cittadini più fragili Sabato 28 febbraio, dalle 9 alle 21, torna a Messina un appuntamento dedicato alla solidarietà concreta. L’associazione di volontariato #isamupubbirazzu organizza una raccolta alimentare e di beni di prima necessità presso la propria sede di via Marco Polo 437 D, con l’obiettivo di sostenere le persone e le famiglie più fragili del territorio. L’iniziativa segna l’avvio delle attività annuali dell’associazione, guidata dal presidente Alessandro Brigandì, che rinnova l’impegno verso chi vive situazioni di difficoltà economica e sociale nella città di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

