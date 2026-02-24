Rabbi & C Solved punta in alto | Pronti a investire 4,5 milioni

Duilio Ferrari annuncia che Rabbi & C. Solved pianifica di investire 4,5 milioni di euro per espandere le attività. La decisione deriva dalla crescita del mercato e dalla volontà di rafforzare la presenza nel settore. L’azienda, nata nel 1967, si prepara a rinnovare impianti e strutture per soddisfare la domanda attuale. Ferrari sottolinea che l’obiettivo è migliorare i servizi offerti ai clienti e consolidare il marchio. La nuova strategia coinvolge anche l’implementazione di tecnologie innovative.

di Giorgia De Cupertinis BENTIVOGLIO (Bologna) Duilio Ferrari, amministratore delegato di Rabbi & C. Solved, come nasce la vostra storia imprenditoriale? "La nostra azienda affonda le sue radici nel 1967 e siamo alla terza generazione familiare. Oggi il nostro core business, che rappresenta circa l'80% del fatturato, è la produzione di solventi formulati in miscele specifiche, destinati alla diluizione degli inchiostri utilizzati nella stampa per il packaging alimentare. Nel tempo però non ci siamo voluti fermare e abbiamo ampliato il raggio d'azione verso nuovi ambiti: è il caso della nostra divisione Nitro, che propone diluenti specifici per uso professionale e per il bricolage nei settori legno, ferro e plastica, compreso l'automotive".

