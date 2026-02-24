Qvc Italia nuova campagna dedicata alla gentilezza come forza del cambiamento

Qvc Italia lancia una nuova campagna sulla gentilezza come strumento di cambiamento, in occasione della Giornata internazionale della donna. La scelta deriva dall’intento di rafforzare il ruolo delle donne e di favorire un ambiente più inclusivo. La campagna coinvolge influencer e clienti, invitandoli a condividere storie di supporto e solidarietà. L’obiettivo è stimolare azioni quotidiane che promuovano rispetto e collaborazione tra le persone. La proposta si rivolge a tutti, senza eccezioni.