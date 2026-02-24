Qvc Italia nuova campagna dedicata alla gentilezza come forza del cambiamento
Qvc Italia lancia una nuova campagna sulla gentilezza come strumento di cambiamento, in occasione della Giornata internazionale della donna. La scelta deriva dall’intento di rafforzare il ruolo delle donne e di favorire un ambiente più inclusivo. La campagna coinvolge influencer e clienti, invitandoli a condividere storie di supporto e solidarietà. L’obiettivo è stimolare azioni quotidiane che promuovano rispetto e collaborazione tra le persone. La proposta si rivolge a tutti, senza eccezioni.
(Adnkronos) – La Giornata internazionale della donna si conferma un appuntamento strategico per Qvc Italia, leader nel live shopping multipiattaforma, che rinnova il proprio impegno nel promuovere l'empowerment femminile e nel creare opportunità concrete affinché le donne possano esprimere pienamente il proprio potenziale, dentro e fuori il mondo del lavoro. Anche nel 2026, Qvc Italia.
