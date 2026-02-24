Quote rose in Corea del Nord L’ascesa al potere della sorella di Kim

Il Partito Unico del Lavoratori ha promosso Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano, rafforzando la sua posizione nel regime. Questa decisione deriva dall’aumento della sua influenza e dai segnali di una possibile successione familiare. La sua nomina si inserisce in un quadro di consolidamento del potere femminile all’interno del governo. La mossa si lega anche alle recenti mosse diplomatiche del Paese e alle strategie di Kim Jong-un.

Continua ad aumentare il potere delle donne nel regime della Corea del Nord. Dopo le voci di una possibile successione e il rafforzamento dell'immagine della figlia di Kim Jong-un, questa volta il Partito Unico del Lavoratori nordcoreano ha annunciato la promozione di Kim Yo-jong, sorella del leader. L'agenzia statale di informazione KCNA ha annunciato che durante il Congresso è stata confermata la nomina della ragazza come nuova direttrice di Propaganda e Agitazione del Paese. Il comitato centrale del Partito Unico dei Lavoratori nordcoreano ha deciso di promuoverla in seguito all'influente e buona gestione come vicedirettore dello stesso dipartimento.

