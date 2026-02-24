Quentin e Ramelli? Ragazzi di destra quindi da uccidere

Le immagini dell’uccisione di Quentin a Lione mostrano una scena violenta e brutalmente cruda, causata da un'aggressione senza pietà. Quentin, un giovane innocente, perde la vita in modo improvviso, mentre alcuni cercano di minimizzare la gravità dell’accaduto o di ridurlo a uno scontro tra fazioni. Questo episodio richiama alla memoria il passato, con l’uccisione di Sergio Ramelli a Milano nel 1975. La vicenda si conclude con un'ulteriore tragedia.

Le immagini dell'uccisione di Quentin a Lione, la violenza con cui è avvenuto il suo omicidio, il fatto che abbia perso la vita un giovane innocente, il tentativo di sminuire la sua morte o derubricarla a uno scontro tra gruppi estremisti, tutto ciò riporta alla mente l'uccisione di Sergio Ramelli avvenuta a Milano nel 1975. Immagini che non avremmo più voluto vedere, momenti che le nuove generazioni non avrebbero dovuto vivere come era accaduto ai loro padri, eppure eccoci qui a dover di nuovo parlare di un giovane ucciso dall'odio politico. Lo sa bene Giuseppe Culicchia, 60 anni, una vita passata nel mondo della letteratura, oggi direttore del Circolo dei Lettori di Torino e autore di un libro dedicato a Sergio Ramelli intitolato Uccidere un fascista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Da Ramelli a Quentin, la sinistra si assolveIl ritorno di figure come Ramelli e Quentin mette in evidenza come la sinistra italiana si trovi ancora a fare i conti con il passato.

“Quentin come Ramelli”. FdI: “Avs e 5Stelle si dissocino da Mélénchon”. Che ci fanno Lucano e Salis con la Guardia antifà?Il leader dell’estrema sinistra francese Jean-Luc Mélenchon ha suscitato polemiche con le sue parole, che molti giudicano inaccettabili.

Quentin, il Sergio Ramelli di LioneFausto Biloslavo, esperto giornalista d’inchieste di guerra, è convinto che Quentin Deranque è il Sergio Ramelli di Lione. (Deranque come Ramelli. Il sangue non allineato, 18.2.26, Il Giornale) Il bru ... ticinonotizie.it

FRANCIA/ Omicidio Quentin Deranque, oggi l’Hazet 36 che uccise Ramelli è brandita da MélenchonTra i fermati per il linciaggio e la morte di Quentin Deranque (23), l'assistente parlamentare di un deputato del partito di Mélenchon, leader di LFI ... ilsussidiario.net

La storia di Quentin Deranque, ucciso di botte dagli squadristi rossi a Lione, ricorda quella di Sergio Ramelli. Il rischio è che anche a casa nostra ci scappi il morto: sarebbe un fallimento della democrazia e della libertà - facebook.com facebook

Le storie di Sergio Ramelli, di Primavalle e di Acca Larenzia raccontate ai francesi poche ore prima delle manifestazioni per la commemorazione di Quentin. J’ai raconté les histoires de Sergio Ramelli, Primavalle et Acca Larenzia aux français quelques heure x.com