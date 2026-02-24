Quattro anni nell’abisso | cronache dal fronte eterno d’Europa tra potere propaganda e pace fantasma

Il conflitto di quattro anni nasce dalla diffusione di propaganda e dalla lotta per il potere, alimentando un clima di paura e incertezza. Le vittime si accumulano nelle zone di frontiera, mentre i leader politici evitano di fermare le ostilità. Le tensioni crescono tra scontri armati e discorsi diplomatici sempre più vuoti. La situazione rimane instabile e nessuno sembra in grado di trovare una via d’uscita. La guerra continua a sconvolgere le vite di milioni di persone.

Quattro anni di guerra sono un’eternità elastica: si allungano come ombre al tramonto e si accorciano nei bollettini delle venti. L’Europa ha imparato a fare colazione con le mappe interattive e ad andare a letto con il ronzio dei droni nelle orecchie. Nel mezzo, un continente che parla di valori mentre conta i proiettili. Ho visto capitali trasformarsi in studi televisivi permanenti, leader diventare simboli, simboli diventare brand. La guerra è un animale notturno: si nutre di paura e restituisce identità. Ogni dichiarazione è una granata lessicale, ogni vertice un ring dove si combatte a colpi di narrativa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

