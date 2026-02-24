Quattro anni di guerra in Ucraina con le foto

Il conflitto in Ucraina ha provocato un bagno di sangue, con il massacro di Bucha e l’assedio di Mariupol come principali episodi. La causa di tutto è il protrarsi delle ostilità tra le forze coinvolte, che hanno distrutto città e provocato migliaia di vittime. Le immagini dei danni e delle distruzioni sono ormai frequenti sui media. Le tensioni continuano a crescere, mentre le truppe si preparano a nuovi scontri.

Il 24 febbraio del 2022 è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. Nei piani del regime di Vladimir Putin sarebbe dovuta durare pochi giorni, ma i combattimenti si sono trasformati in una guerra di logoramento che va avanti da quattro anni. Oggi la Russia controlla circa il 20 per cento del territorio ucraino, ma da tempo la situazione sul campo è in sostanziale stallo e nessun esercito avanza in modo significativo (anche se ultimamente l’Ucraina sta riuscendo a recuperare terreno). Abbiamo raccolto una selezione di immagini che raccontano in parte questi anni. Mostrano persone in lutto, tende allestite per ripararsi dal gelo e reti posizionate per proteggersi dai droni; ma anche il massacro di Bucha, l’assedio di Mariupol e la battaglia per Bakhmut, i combattimenti ad Avdiivka e gli attacchi a Kiev, tra le altre cose. 🔗 Leggi su Ilpost.it "Resistere per esistere": Bologna ricorda quattro anni di guerra in Ucraina | FOTOBologna ha dedicato una mostra ai quattro anni di guerra in Ucraina, evidenziando le difficoltà vissute dai bambini. Le difficoltà del continente dopo quattro anni di guerra in UcrainaDopo quattro anni di guerra in Ucraina, l’Europa affronta nuove sfide per sostenere il Paese. Milano-Cortina, vietato il casco con le vittime della guerra in Ucraina all'atleta Heraskevych Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Quattro lezioni dai quattro anni di guerra russo-ucraina; Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e Mosca; Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti; Quattro anni di guerra in Ucraina, Europa sfaldata ed esclusa dai tavoli internazionali: è lei l'altra vittima del conflitto. Ucraina, quattro anni di guerra: l'incredibile storia dell'intelligence ignorataIl conflitto in Ucraina compie quattro anni. Un compleanno tragico come evidenzia il bilancio, purtroppo provvisorio e probabilmente sottostimato, di morti e feriti: si calcola che ... ilmessaggero.it Quattro anni di guerra in Ucraina, con le fotoIl massacro di Bucha e l'assedio di Mariupol, gli attacchi su Kiev e le reti antidroni, tra le molte altre cose ... ilpost.it Quattro anni di guerra in Ucraina. Zelensky: "Nuove sanzioni Ue prima possibile". Russia: "L'operazione continua". G7: sostegno agli sforzi di Trump per la pace. Regno Unito, Francia, Germania: "Bene che Kiev riconquisti territorio". Tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook #PrimaPagina Ucraina, Quattro anni, È tempo di pace Dal 24 febbraio 2022 gli ucraini, tra dolore e paura, continuano a resistere nel buio della guerra di @MaxMenichetti osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com