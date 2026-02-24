Quasi mille incidenti in un anno | la mappa di strade giorni e orari in cui si rischia di più

Il numero di incidenti a Forlì, che ha raggiunto 921 casi nel 2023, deriva da comportamenti imprudenti e cattiva visibilità notturna. La maggior parte degli incidenti si verifica tra le 18 e le 22, soprattutto nei fine settimana. Otto vittime e 441 feriti testimoniano la pericolosità di alcune strade e l'importanza di rispettare le norme di sicurezza. La distribuzione degli episodi si concentra in alcune zone specifiche della città.

Quanti sono stati gli incidenti stradali nel 2025? Quali sono le strade più pericolose della città? Dossier ForlìToday ha analizzato i dati forniti dalla Polizia locale, ricostruendo il fenomeno che nel 2025 ha visto purtroppo un aumento dei lenzuoli bianchi rispetto al 2024. Troppe croci nel bilancio della Polizia Locale, aumentano le vittime sulle strade. "In arrivo 14 agenti in più per la sicurezza" Forlì maglia nera: ogni giorno 4 incidenti in provincia con morti o feriti. Ma i decessi e gli schianti sono in calo . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Incidenti: in Emilia Romagna 273 mortali in un anno. Le strade più pericolose, la mappa del rischioIn Emilia Romagna nel 2024 si sono registrati 273 decessi legati a incidenti stradali, confermando la regione tra le più pericolose d’Italia.

In 10 anni un incidente in bici ogni 24 ore: la mappa di giorni, orari e strade più pericolose per i ciclistiOgni anno, molte ciclisti e ciclisti a Ravenna sono vittime di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Spartitraffico ingombranti: il caso va in consiglio; Roma, dal 16 febbraio 2026 arrivano le multe (anche con autovelox) della Zona 30km/h: ecco i confini; Rimini non rinuncia ai monopattini: Ma nel 2025 le multe sono triplicate; Incidente sul lavoro: tecnico muore dopo il crollo di un lucernario.

Aumentano gli incidenti stradali. Meno morti, ma quasi mille feritiNei primi sei mesi del 2025 sulle strade della Provincia di Forlì Cesena sono stati registrati 742 incidenti, in aumento rispetto ai 719 dello stesso periodo del 2024. Lo certificano i dati elaborati ... ilrestodelcarlino.it

Sicurezza sulle strade. Mille incidenti in un anno. Stabile il numero delle vittimeIn provincia di Macerata, nel 2024 sono stati rilevati 1.002 incidenti stradali, 35 in più rispetto al 2023, ma il numero dei morti – 14 - è rimasto invariato. Tra il 2019 e il 2024 il numero dei ... ilrestodelcarlino.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Era difficile trovare posto nella chiesa di San Pio X. Quasi mille persone — balneari, rugbisti, colleghi, giovani, clienti, rappresentanti delle istituzioni locali — si sono radunate per dare l’ultimo saluto a Marco Merlini, 49 anni, ti - facebook.com facebook