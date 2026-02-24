quarto binario stop alle corse per nuovi interventi

Il quarto binario ha causato la sospensione delle corse ferroviarie, per permettere nuovi interventi di potenziamento sulla linea. Le operazioni mirano a migliorare la capacità di traffico tra Rho e Parabiago, coinvolgendo lavori che richiedono la temporanea interruzione delle corse. Durante il fine settimana, i treni resteranno fermi per consentire l’installazione di nuove strutture e il rafforzamento delle infrastrutture esistenti. Questa fase rappresenta un passo cruciale per l’ampliamento della linea ferroviaria.

Nuovo fine settimana di lavori e modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire l’avanzamento degli interventi di potenziamento infrastrutturale legati al quadruplicamento della tratta Rho–Parabiago. Un’opera strategica da circa 760 milioni di euro, finanziata anche con fondi Pnrr, che punta a rivoluzionare la mobilità ferroviaria nell’area del Legnanese e del Rhodense. Il cuore dell’intervento riguarda circa 8 chilometri di linea tra le stazioni di Rho e Parabiago, con la realizzazione di due nuovi binari, l’inserimento di una nuova fermata in località Nerviano, la riorganizzazione del piano regolatore generale (Prg) della stazione di Parabiago e l’installazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System), la tecnologia di segnalamento già utilizzata sulle linee ad alta velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

