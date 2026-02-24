Quanto leggono i giovani pugliesi? Al via l' indagine sulla lettura per 190mila studenti delle superiori

L’associazione Presìdi del Libro ha deciso di avviare un’indagine sulla lettura tra gli studenti delle scuole superiori di Bari e della Puglia, a causa del calo di interesse tra i giovani. L’obiettivo è capire quanto leggano realmente e quali sono le preferenze. Sono coinvolti circa 190.000 studenti, che risponderanno a un questionario specifico. I risultati forniranno dati concreti sulla situazione attuale della lettura tra i giovani della regione.

Presìdi del Libro promuoverà un "questionario di 23 domande a risposta anonima, con cui comprendere le scelte dei giovani sulla lettura dei libri che al di fuori di quelli scolastici" L'associazione Presìdi del Libro avvierà una indagine sulla lettura nelle scuole superiori d Bari e della Puglia. La ricerca sarà condotta d'intesa con la Regione Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale e Bper Banca. Il progetto, quindi, intende raccogliere informazioni sul rapporto che i giovani pugliesi hanno con la lettura e sui fattori che influenzano la loro scelta di leggere. La ricerca, che sarà svolta attraverso i 55 gruppi dei Presìdi del libro pugliesi, si rivolgerà a 190mila studenti di tutte le 200 scuole statali Secondarie di II grado della Puglia, tra cui Licei, Istituti Tecnici e Professionali.