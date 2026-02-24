Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica ha raggiunto livelli più elevati a causa dell’aumento dei costi nel mercato all’ingrosso. Il PUN, il prezzo di riferimento nazionale, si aggira intorno ai 70 euro per megawattora, influenzando le bollette di molte famiglie e aziende. Questa crescita deriva da una domanda più alta e dalla riduzione delle riserve di energia. Le variazioni nel mercato libero continuano a determinare quanto si paga ogni mese per l’elettricità.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell'incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 24 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,1096 €kWh (109,6 €MWh), segnando una fase di relativa stabilità rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti. Per avere un quadro più completo, ecco alcuni valori recenti del PUN (prezzo medio giornaliero): Data PUN (€kWh) 22 Febbraio 2026 0,0863 23 Febbraio 2026 0,1050 24 Febbraio 2026 0,1096 Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto e può includere costi fissi, spread e servizi aggiuntivi.