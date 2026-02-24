Quanti italiani sanno che c'è un referendum il 22 e 23 marzo e quanti voteranno Sì e No | il sondaggio

Il mancato coinvolgimento degli italiani nel referendum del 22 e 23 marzo deriva dalla scarsa informazione sulla consultazione. Molti non conoscono i temi principali e non hanno deciso se votare sì o no. La mancanza di comunicazione chiara ha portato a una bassa consapevolezza tra gli elettori. La giornata di voto si avvicina e ancora molte persone si trovano all’oscuro delle questioni in gioco. La situazione richiede una risposta immediata.

Al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo manca meno di un mese e ancora diversi elettori non sanno di cosa si tratta. Nelle ultime settimane, però, si è allargata molto la percentuale di cittadini che intende andare a votare. Allo stesso tempo, il No ha superato il Sì nei sondaggi. Ecco cosa aspettarci da qui al voto.