Il cambio dell’ora legale nel 2026 avviene perché le normative europee richiedono di spostare le lancette per sfruttare meglio la luce naturale. La decisione di anticipare il passaggio rispetto agli anni passati si basa su esigenze di risparmio energetico e di ottimizzazione delle attività all’aperto. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, gli orologi si sposteranno un’ora avanti, segnando l’inizio di una nuova stagione. Le persone si preparano a regolare gli orologi di conseguenza.

Marzo è il mese dei cambiamenti: torna la primavera e qualche giorno dopo anche l'ora legale.Tra poche settimane sarà infatti tempo di dire addio all’ora solare e preparare gli orologi per il cambio dell'ora, fissato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Bisognerà spostare le lancette avanti di un’ora: le 2 diventeranno le 3. Negli anni più recenti il calendario si è mosso come una fisarmonica: nel 2026 l’ora legale scatterà un giorno prima rispetto al 2025 e nei tre anni successivi continuerà ad anticiparsi, fino ad arrivare al 25 marzo nel 2029. Dal 2030, invece, il ciclo ripartirà e tornerà al 31 marzo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Ora legale 2026, quest’anno arriva prima: “Segnatevi questa data”L’ora legale 2026 arriverà in anticipo rispetto agli anni passati, creando scompiglio tra chi deve adattarsi.

GEMELLI – MARZO 2026 TI SCOPPIA LA VERITÀ! TI PORTA DOVE DESIDERI DAVVERO

Temi più discussi: Ora legale, si avvicina il momento del cambio; Quando torna l'ora legale e perchè nel 2026 arriverà prima; Sta per tornare l’ora legale: ecco quando spostare le lancette; Ora legale 2026: quando cambia l'orario, avanti o indietro? Ecco cosa succede alla bolletta.

L’ora legale 2026 anticipa i tempi: quando torna e cosa sapere sulla dataCambio d’orario anticipato nel calendario: ora legale 2026, quando avviene lo spostamento delle lancette, perché non è una novità e cosa comporta nella vita di tutti i giorni, lavorativi quotidiani. notizie.it

Quando cambia l’ora legale 2026? Date, orari e cosa succede alle lancetteCi risiamo: ogni anno la stessa domanda gira nelle chat, nei gruppi di scuola, negli uffici.Quando cambia l’ora legale? Dormiamo di più o dormiamo di meno? Nel 2026 il cambio d’ora segue ancora lo sch ... alphabetcity.it

Oddio! Il 29 torna l'ora legale e io non ho niente da mettermi! Come sarebbe a dire: tanto al 29/3 manca un mese! Vi pare basti un mese per tirare fuori dall'armadio qualcosa di decente Volete proprio che per l'occasione vada in giro sciatto e trasandato x.com

Il generale dei Carabinieri in congedo, che nel 2016 firmò la consulenza tecnica per la Procura di Siena insieme al medico legale Cristina Cattaneo, torna a parlare e rilancia la sua ricostruzione sulle ferite al volto e sulla dinamica della caduta - facebook.com facebook