putin non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra afferma zelenskyj

Vladimir Putin non ha ottenuto i risultati sperati nella sua campagna militare, spiega Zelenskyj. La causa si trova nella resistenza forte dell’Ucraina, che ha impedito di piegare il paese. Zelenskyj sottolinea che le forze di Putin non sono riuscite a conquistare tutte le città chiave, nonostante le offensive continue. La lotta prosegue, e l’Ucraina continua a resistere con determinazione. Zelenskyj invita a mantenere alta l’attenzione sulla situazione nel paese.

L’obiettivo iniziale della massiccia offensiva russa era rovesciare il governo ucraino nel giro di pochi giorni, ma il piano era fallito a causa della resistenza di Kiev. Da allora la guerra ha causato centinaia di migliaia di vittime tra morti e feriti. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa sono arrivati il 24 febbraio a Kiev per manifestare il sostegno dell’Unione europea (Ue) all’Ucraina. Von der Leyen ha dichiarato sul social network X di voler “inviare un messaggio chiaro al popolo ucraino e all’aggressore: non smetteremo di sostenere l’Ucraina finché la pace non sarà ristabilita”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

