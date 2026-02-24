putin non ci ha spezzati il filmato di zelensky

Vladimir Putin ha lanciato un attacco rapido contro Kyiv quattro anni fa, causando distruzione e paura tra gli ucraini. L'invasione, durata più del previsto, ha cambiato la vita di molte persone e ha portato a un aumento delle tensioni nella regione. Zelensky ha pubblicato un video che mostra i danni e la resistenza della popolazione locale. La data segna un momento di riflessione su quanto accaduto e sulle sfide ancora da affrontare.

Cari ucraini, oggi ricorre esattamente il quarto anniversario da quando Vladimir Putin diede inizio alla sua “operazione di tre giorni” per prendere Kyiv. E questo, di per sé, dice molto della nostra resistenza, di come l’Ucraina abbia combattuto in tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono milioni di persone, un coraggio immenso, un lavoro incredibile, una resistenza ostinata e il lungo cammino che il nostro paese percorre dal 24 febbraio 2022. Questo ufficio – questa piccola stanza nel bunker di via Bankova – è il luogo dove ho tenuto le mie prime conversazioni con i leader mondiali all’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Zelensky: «Sugli asset russi ha vinto Putin. L'Europa si muova, ci sembra di vivere nel giorno della marmotta: non cambia nulla» |Trump sfida l'Onu e vara il Board of Peace Nell’attuale scenario internazionale, le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una percezione di immobilismo, mentre le azioni di Trump e le discussioni in corso riflettono un contesto di crescente complessità geopolitica.

Ucraina, Zelensky: “Russia blocca diplomazia, ci difenderemo”. Trump: “Non sono felice di Putin”L'Ucraina afferma che la Russia ostacola gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto.

Discorso di Zelensky nel 4° anniversario della guerra: “Putin non ci ha spezzati”

