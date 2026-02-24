Putin | Londra e Parigi vogliono dare l’atomica all’Ucraina

Putin ha accusato Londra e Parigi di voler fornire armi atomiche all’Ucraina, alimentando le tensioni tra Russia e Occidente. La denuncia arriva mentre la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo si trovano a Kiev per confermare il supporto dell’Unione europea al governo ucraino. La visita dei leader europei si svolge nel quarto anniversario dell’invasione russa, mentre le accuse di Mosca intensificano il confronto tra le parti.

Nel quarto anniversario dell’invasione russa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sono a Kiev per ribadire il sostegno dell’Unione europea all’Ucraina. “ Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell’Ucraina”, ha scritto von der Leyen sui social, sottolineando l’impegno finanziario e militare di Bruxelles. Durante il viaggio verso la capitale ucraina, Costa ha parlato di una “nuova Ue” nata dopo lo scoppio della guerra e ha definito “assolutamente inaccettabile” il veto dell’Ungheria sul prestito a Kiev, assicurando che l’Unione manterrà gli impegni assunti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mosca: “Londra e Parigi vogliono dare la bomba atomica a Kiev”Mosca accusa Londra e Parigi di voler nascondere il trasferimento di armi nucleari a Kiev, sostenendo che cercano di far passare questa operazione come un semplice sviluppo ucraino.

Ucraina, i Volenterosi si organizzano: Londra stanzia 230 mln per l’esercito, Parigi valuta invio di 6mila soldatiL’Ucraina si prepara a rafforzare la propria difesa, con Londra che ha stanziato 230 milioni di euro per l’esercito e Parigi che valuta l’invio di 6.

Argomenti correlati

Gli europei in visita a Kiev nell’anniversario dell’attacco. Orbán si schiera con Putin; Ucraina, FdI presenta il dossier sulle fake news di Putin. La call Meloni-Volenterosi; Ucraina devastata e Russia stanca, ma dopo quattro anni di guerra la pace è ancora lontana: cosa succederà; I vertici dell'Ue in Ucraina, 'la pace alle condizioni di Kiev'. Zelensky: 'Putin ha fallito'.

Putin raccoglie l'invito di Parigi, 'pronto al dialogo con Macron'Nella notte tra giovedì e venerdì, nelle concitate ore che hanno visto emergere l'intesa in Ue sul debito comune per sostenere l'Ucraina, Emmanuel Macron aveva spiegato che, in caso di fallimento ... ansa.it

Caso #Navalny. #Londra: "La Russia possiede la tossina che ha ucciso l'oppositore di Putin e che si trova in una particolare rana dell'Ecuador". #Mosca: "Propaganda spaventosa dell'occidente". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15febbraio - facebook.com facebook

Londra accusa Putin: “Navalny è stato avvelenato con una neurotossina letale” x.com