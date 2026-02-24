Pusher ucciso interrogato Cinturrino | Ho sbagliato chiedo scusa a chi indossa la divisa Un collega | Taglieggiava un disabile

Cinturrino, agente che ha sparato a un pusher, ha ammesso di aver commesso un errore e si è scusato con le forze dell'ordine durante l'interrogatorio, che si è tenuto questa mattina a San Vittore. Secondo un collega, l’uomo avrebbe anche estorto denaro a un disabile. Le sue dichiarazioni sono state rese davanti al giudice per la convalida del fermo, mentre si attende di comprendere le precise motivazioni dell’episodio. La vicenda si è svolta nel quartiere di Rogoredo.

«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Così Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, si è rivolto al suo avvocato, l'avvocato Piero Porciani. Lo ha detto lo stesso legale entrando nel carcere di San Vittore per l'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo. «Ha ammesso le sue responsabilità», ha aggiunto. «Quando ho visto che Mansouri stava morendo, ho perso la testa», avrebbe ammesso l'assistente capo Carmelo Cinturrino con il gip Domenico Santoro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

