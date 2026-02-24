Pusher ucciso Fermato l’agente

Carmelo Cinturrino, conosciuto come ’Luca’, ha provocato il crollo del suo alibi ieri mattina nel parcheggio del commissariato Mecenate, dopo essere stato fermato. La causa è il tentativo di nascondere un coinvolgimento in un episodio di violenza che ha portato alla morte di un pusher. Nel corso dell’interrogatorio, l’uomo ha detto:

Il castello di bugie di Carmelo Cinturrino alias 'Luca' crolla ieri mattina nel parcheggio del commissariato Mecenate. Lo sbirro con numeri da record nella trincea di Rogoredo e fama da duro tra i casermoni del Corvetto viene fermato alle 8.30 con l'accusa di aver ucciso Abderrahim 'Zack' Mansouri. Non per legittima difesa contro un uomo armato, come ha dichiarato, bensì sparando da una distanza di 25-28 metri alla sagoma del ventottenne marocchino che stava fuggendo. Mansouri, pusher dell'omonima famiglia che governa lo spaccio nell'area dell'ex boschetto dell'eroina, impugnava una pietra: avrebbe fatto solo il gesto di lanciarla, peraltro senza possibilità di colpire gli agenti che lo fronteggiavano.

Pusher ucciso a Rogoredo, l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, causa di un intervento di polizia sotto accusa.

Il pusher ucciso, l'agente Cinturrino fermato per omicidio volontario|Il testimone nascosto e la valigetta recuperata: cos'è successoAbderrahim Mansouri è stato ucciso durante un confronto con l'agente Carmelo Cinturrino, fermato per omicidio volontario.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto per omicidio volontario - Ore 14 23/02/2025

