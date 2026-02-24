Pusher ucciso a Rogoredo l’agente indagato | Quando ho visto che stava morendo ho perso la testa

MILANO – “Qando ho visto che stava morendo, ho perso la testa”. Lo ha detto oggi, 24 febbraio 2026, l’assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, durante l’interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro nel carcere di San Vittore. Come ha riferito il suo difensore, l’avvocato Piero Porciani, il poliziotto ha “ammesso le sue responsabilità e chiede scusa a quelli che si sono fidati di lui. Ha confessato i suoi errori, ma ha negato di aver chiesto il pizzo agli spacciaori”. “Voleva che tirassero fuori droga e soldi, spacciatori e tossici”. Così uno degli agenti indagati per favoreggiamento e omissione di... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

