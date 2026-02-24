Provinciali la corsa verso la Rocca e la resa dei conti nel PD | Addabbo e Iavarone verso l’espulsione

Addabbo e Iavarone rischiano l'espulsione dal PD sannita, dopo aver sfidato le direttive del partito a pochi giorni dalle elezioni provinciali. La loro scelta di sostenere candidati alternativi ha scatenato tensioni interne e ha messo in crisi la disciplina del partito. La decisione finale potrebbe arrivare già questa settimana, mentre i due esponenti si preparano a difendersi dalle accuse di aver agito contro gli ordini. La vicenda segna un punto di svolta nel panorama politico locale.

© Anteprima24.it - Provinciali, la corsa verso la Rocca e la resa dei conti nel PD: Addabbo e Iavarone verso l’espulsione

Tempo di lettura: 2 minuti Nel Partito Democratico sannita non è più tempo di ambiguità. O dentro o fuori. E per Giuseppe Addabbo e Antonio Iavarone il conto rischia di arrivare prima del previsto. Entrambi componenti dell'assemblea nazionale del PD, entrambi candidati alle elezioni provinciali. Ma non con il simbolo dem. Bensì con la lista 'Sannio Bene Comune' del cosiddetto campo largo, quella che mette insieme i 'dissidenti del PD' con AVS e Avanti-PSI. Una scelta che a Roma non è passata inosservata. L'ipotesi espulsione si fa concreta. Non sarebbe il coordinamento provinciale a muoversi, ma il comitato di garanzia nazionale, l'organismo che vigila sul rispetto delle regole interne.